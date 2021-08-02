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نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، العروض المقدمة لرحيل جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل أجايي عن الأهلي

واقترب النيجري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،  من الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، بعد تلقى اللاعب عدداً من العروض كان أبرزها من الدوري البرتغالي.

من جانبه يحاول مسؤولو القلعة الحمراء اقناع جونيور اجاي بتمديد عقده الذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم القادم حتى يتثنى لهم اعارته لمدة موسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه، إلا أن اللاعب يتحفظ على فكرة الخروج للإعارة و يرغب في البيع النهائي.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء برغبته في رحيل الزامبي والتر بواليا من أجل التعاقد مع جناح أجنبي بدلاً منه، فيما لم يحسم موسيماني موقفه من بيع أجايي.
 

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