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عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
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اتخذ نادي ريال مدريد قراراً نهائياً، بشأن مستقبل نجم الفريق الملكي مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويخطط "الملكي" للتعاقد مع الجناح الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما يهدد مستقبل العديد من الأجنحة مع الفريق، يأتي على رأسهم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

ولكن ريال مدريد يتمسك باستمرار فينيسيوس جونيور في الموسم المقبل، حتى في حال التعاقد مع كيليان مبابي، الصيف الحالي، وذلك في ظل ثقة فلورنتينيو بيريز في قدرات اللاعب.

وينوي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على فينيسيوس جونيور بشكل أساسي الموسم القادم، سواء في مركز الجناح الأيسر، أو في حال تم التعاقد مع مبابي، سينتقل إلى مركز الجناح الأيمن.

ويرفض ريال مدريد كل محاولات التعاقد مع فينيسيوس جونيور، والتي يقودها باريس سان جيرمان، وليفربول مع تمسكه باستمرار النجم البرازيلي.

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