Advertisements

محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات "حياة كريمة" مع قائد "المنطقة الجنوبية"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:42 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أيمن الجرادي
Advertisements
استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اللواء أ.ح محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء بحري أ.ح طارق عدلي، واللواء أ.ح وليد حمودة مساعدي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال زيارتهم للمحافظة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بسوهاج، والعمل على إزالة أية معوقات، وذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج.

حضر الاجتماع أيضا اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد ابراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئول مشروعات سوهاج، والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والدكتورة جيهان عابد منسق الوحدة المركزية لمشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وممثلي الشركات المنفذة، وضباط الهيئة الهندسية المشرفين على المشروعات.

تطرق الاجتماع لمناقشة موقف المشروعات بمختلف القطاعات المدرجة بخطة المبادرة ومنها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، ومجمعات الخدمات، ومكاتب البريد، والمجمعات الزراعية، والوحدات البيطرية وغيرها من المشروعات"، كما ناقش الاجتماع موقف الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المدرجة بالخطة، وعرض أبرز المعوقات والعمل على تذليلها.

وأكد محافظ سوهاج على اهتمام جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بتنفيذ المشروع ليكون واقعا ملموسا يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع تطوير الريف المصري بسوهاج غير مسبوقة في تاريخ المحافظة، مؤكدا أن المبادرة تعد أضخم مشروع في تاريخ الدولة المصرية.

وأشاد " الفقي " بدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن مشاركة القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية للإشراف على تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة من قيادات القوات المسلحة، يجعلنا دائما نشعر بالاطمئنان والثقة في تنفيذ جميع المشروعات المدرجة بخطة المبادرة، وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

ومن جانبه، قال اللواء محب حبشي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تضع المشروع القومي لتطوير الريف المصري على عاتقها، مؤكدا أنه لا يوجد خيار آخر سوى التنفيذ، والانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد لها، داعيا إلى ضرورة تكاتف وتعاون جميع الأجهزة المعنية لإنهاء المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، بالشكل اللائق لبلدنا وللمواطنين بقرى سوهاج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوهاج حياة كريمة المنطقة الجنوبية القوات المسلحة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 4 ساعات

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قبل عودة المنافسة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري

الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

محافظ الدقهلية يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير قرى ضمن "حياة كريمة"

محافظ قنا: 15 مليار جنيهًا لتطوير القرى بـ5 مراكز ضمن حياة كريمة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تطوير الطرق والمحاور الرئيسية

جولة محافظ الدقهلية في قري حياة كريمة بشربين (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:02 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

04:30 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

01:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان