محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات "حياة كريمة" مع قائد "المنطقة الجنوبية"





وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بسوهاج، والعمل على إزالة أية معوقات، وذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج.



حضر الاجتماع أيضا اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد ابراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئول مشروعات سوهاج، والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والدكتورة جيهان عابد منسق الوحدة المركزية لمشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وممثلي الشركات المنفذة، وضباط الهيئة الهندسية المشرفين على المشروعات.



تطرق الاجتماع لمناقشة موقف المشروعات بمختلف القطاعات المدرجة بخطة المبادرة ومنها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، ومجمعات الخدمات، ومكاتب البريد، والمجمعات الزراعية، والوحدات البيطرية وغيرها من المشروعات"، كما ناقش الاجتماع موقف الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المدرجة بالخطة، وعرض أبرز المعوقات والعمل على تذليلها.



وأكد محافظ سوهاج على اهتمام جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بتنفيذ المشروع ليكون واقعا ملموسا يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع تطوير الريف المصري بسوهاج غير مسبوقة في تاريخ المحافظة، مؤكدا أن المبادرة تعد أضخم مشروع في تاريخ الدولة المصرية.





وأشاد " الفقي " بدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن مشاركة القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية للإشراف على تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة من قيادات القوات المسلحة، يجعلنا دائما نشعر بالاطمئنان والثقة في تنفيذ جميع المشروعات المدرجة بخطة المبادرة، وفقا للبرامج الزمنية المحددة.



ومن جانبه، قال اللواء محب حبشي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تضع المشروع القومي لتطوير الريف المصري على عاتقها، مؤكدا أنه لا يوجد خيار آخر سوى التنفيذ، والانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد لها، داعيا إلى ضرورة تكاتف وتعاون جميع الأجهزة المعنية لإنهاء المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، بالشكل اللائق لبلدنا وللمواطنين بقرى سوهاج.

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اللواء أ.ح محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء بحري أ.ح طارق عدلي، واللواء أ.ح وليد حمودة مساعدي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال زيارتهم للمحافظة.