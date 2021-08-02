Advertisements

وزير الخارجية: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية د. محمود الهباش، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مستشار الرئيس الفلسطيني أحاط الوزير شكري بآخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده مدينة القدس من تصعيد وانتهاكات واستمرار لمحاولات فرض الأمر الواقع وتغيير الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية، ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشيرًا إلى مساعي القاهرة المتواصلة لإحياء المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مستشار الرئيس الفلسطيني نقل تحيات الرئيس محمود عباس إلى السيد رئيس الجمهورية، وأعرب عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني للمواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية ودور مصر الراسخ في مساندة الحق الفلسطيني وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية مصر فلسطين بيان الفلسطينية القضية الفلسطينية الخارجية المصرية

أخبار تهمك

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

قبل عودة المنافسة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

"شكري" يبحث مع "القدوة" أبرز المُستجدات على الساحة الفلسطينية

مصر تطالب بضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس

موجز البرلمان| نواب البرلمان يدينون انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. ويؤكدون: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية

وزير الخارجية يؤكد على مواصلة الجهود لإنهاء التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية

شكري يؤكد للرئيس الفلسطينى مواصلة مصر مساعيها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

سامح شكري يؤكد أهمية العمل خلال الأيام المقبلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:02 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

04:30 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

01:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان