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زعيم المعارضة لـ"أردوغان": يكفي شراء طائرات خاصة وانظر لاحتراق تركيا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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هاجم زعيم المعارضة في تركيا ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، تعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الحرائق التي أتت على مناطق واسعة من تركيا، وخلفت 8 قتلى على الأقل، وأضراراً مادية هائلة.

 

وقال أوغلو موجهاً حديثه لأردوغان: "ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدل الطائرات الخاصة".

 

وأضاف "أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة، كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، و12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق"، وفق موقع "زمان" التركي.

 

وتابع أوغلو "أردوغان في السلطة منذ 19 عاماً، ولو اشترينا طائرة إطفاء واحدة كل عام، لكان لدى تركيا اليوم 19 طائرة" اليوم

 

وقال: "كان لدى اتحاد الطيران التركي 19 طائرة و19 طياراً لإخماد الحرائق في 2002، 4 في اسطنبول و4 في إزمير و4 في تشاناكالي و4 في ادرميت، أين ذهبت الآن".

 

واندلعت حرائق هائلة في مناطق تركية مختلفة، وعجز أنقرة عن إطفائها، واستنجدت بدول مثل أذربيجان، وإيران لمحاولة السيطرة عليها.

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الكلمات المفتاحية

تركيا المعارضة التركية اردوغان

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