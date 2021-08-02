أردوغان يعوض منكوبي مدينة موغلا بعبوات الشاي.. وبرلماني معارض يسخر منه

انتقد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي، علي أوزتونتش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توزيع الأخير عبوات الشاي على منكوبي مقاطعة مارماريس بمدينة موغلا التركية، بعد الحرائق التي التهمت شوارعها وأحياءها السكنية.

وشارك أوتونتش مقطع فيديو للحرائق في مقاطعة مارمايس التركية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «مارماريس بلدي الجميلة تحترق، ولكن ليست هناك طائرة ولا مروحية للتدخل، هناك من يرمي الشاي على رؤوس الأمة».