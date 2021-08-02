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باسل خياط يسذكر والده بكلمات مؤثرة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أحيا الممثل السوري ​باسل خياط​، ذكرى وفاة والده ​سمير الخياط​، بكلمات مؤثرة وحزينة بعد مرور عام على رحيله.

ونشر باسل عبر حسابه الخاصّ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة تجمعه بوالده وشقيقه محمد الخياط، وقد بان الشبه واضحاً بين الثلاثة بشكل كبير، وكتب باسل معلقاً: "رحمك الله يا أبي، وأسكنك فسيح جناته، كم أنا صغير من بعد فراقك، أرجو الدعاء لو سمحتم، رحم الله أمواتكم، هم السابقون ونحن اللاحقون، والحمد لله على كل شي، سنة على رحيل والدي سمير خالد الخياط، ادعوا له رحمكم الله".

وكان والد باسل خياط قد توفي العام الماضي، ونعاه عبر منشور في حسابه الرسمي موجهاً له رسالة مؤثرة، وقال: "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط أبوباسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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