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منسق "حياة كريمة" يكشف مميزات مجمع الخدمات بالقرى المستهدفة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:54 م
قرى مبادرة حياة كريمة
قرى مبادرة حياة كريمة
رقية جمال
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قال خالد جمال، منسق القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، إن المبادرة تعمل في شتي المحاور لخدمة البنية التحتية للقري والمراكز في كافة محافظات مصر، موضحًا أن المبادرة اقتحمت العديد من المشكلات وساهمت في حلها.

وأكد "جمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، اليوم الإثنين، أن المبادرة تعمل في أكثر من 20 محافظة بـ 1170 مركز و1413 قرية، منوهًا بأن المبادرة دخلت في جميع المحاور والمشاريع، كما تضمنت العديد من المحاور منها "سكن كريم" و"سكن آمن" والبنية التحتية والغاز والاتصالات، والخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل.

وتابع منسق القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، أن مجمع الخدمات يحتوي على جميع خدمات السجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي وهو مجمع مصمم بشكل موحد على مستوى القرى وسيكون مميكنا، مؤكدًا أن المبادرة توفر آلاف فرص عمل بشكل مباشر من خلال المشروعات التي تنفذ في القري والمراكز، وكذلك فرص عمل غير مباشرة من العاملين في إقامة المشاريع، كما أنها خلقت نوعا من الانتماء لدى الموطن تجاه الدولة.

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