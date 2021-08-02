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حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادى ليفربول يرغب فى تجديد عقد محمد صلاح، الذى ينتهى فى صيف 2023.


ووفقاً لصحيفة "ميرور" أن يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، يرغب بالحفاظ على القوام الأساسى لفريقه، من أجل مواصلة التنافس على الدوري الإنجليزي، ودورى أبطال أوروبا. 


وأكدت الصحيفة أن كلوب يتطلع لحسم أمر تجديد عقد محمد صلاح مع نادى ليفربول خلال الفترة المقبلة.


وتابتت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول تسعى أيضًا لتجديد عقود 5 لاعبين آخرين، مع محمد صلاح، خاصة بعد النجاح فى إنهاء ذلك مع ترينت ألكسندر أرنولد، الجمعة الماضى، حتى صيف عام 2025.

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