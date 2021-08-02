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نادين نسيب نجيم تعلّق على إشادة طوني عيسى... ماذا سيجمعهما قريباً؟

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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بعد إشادة الممثل اللبناني ​طوني عيسى​ عن الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في أحد اللقاءات المصوّرة، أعربت الأخيرة عن امتنانها بكلامه.

وقال طوني عن نادين :"جمالها خارجي وداخلي وأداء.. كفوءة جداً وبترفع الراس.. انا بهنيها وبفتخر فيها كممثلة".

وردت نادين على كلام طوني في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت مقطع الفيديو يظهره وهو يتكلم عنها، وعلّقت: "والله مني عارفة شو قول إنت بتعرف معزتك وبتعرف قديش أنا بحبك كإنسان وكصديق قبل ما تكون نجم بالتمثيل شكراً على كلامك".

يُذكر أن نادين وطوني يشاركان في بطولة مسلسل "​صالون زهرة​" المرتقب عرضه هذا الشهر.

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