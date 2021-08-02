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موقع "بلومبرج" يفضح أردوغان ونظامه عبر تقرير جديد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختلفت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمعارضة الموالية للأكراد في شأن دوافع الجناة في مقتل عائلة بأكملها في وسط تركيا يوم الجمعة.

 

ويقول المسؤولون إن مقتل سبعة أشخاص في مقاطعة قونيا نُفِّذ على يد أفراد من عائلة أخرى بعد أكثر من عقد من الخلافات الشخصية بين الجماعتين.

 

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن الهجوم كان عملاً عنصرياً مستشهداً بألأصول الكردية للضحايا.

 

قال المدعي العام في قونيا إن النتائج الأولية للتحقيق تظهر أن العداوات بين الجناة والضحايا تعود إلى 2010، عندما رفعوا نزاعهم إلى المحكمة لأول مرة.

 

ويرى موقع "بلومبرغ" إن الجريمة والمواقف السياسية الدقيقة التي تلت ذلك، تسلط الضوء على مشكلة سياسية عميقة في تركيا.

 

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بلومبرج الرئيس التركي اردوغان

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