Advertisements

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

قدم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، عرضا جديدا من أجل ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

عرض الزمالك لضم حسام حسن

و أبدى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك رغبتهم في الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة السكندري لتدعيم الهجوم الأبيض، بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي أظهر اقتناعه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

و يواجه مسؤولو القلعة البيضاء أزمة بشأن ضم حسام حسن بصورة نهائية تكمن في الطلبات التي حددها نادي سموحة للموافقة علي إتمام الصفقة، حيث طلب النادي السكندري الحصول علي خدمات مصطفي فتحي المتواجد مع الفريق حاليا علي سبيل الإعارة لينتقل بيع نهائي وكذلك ضم أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب علي سبيل الإعارة.

من جانبه عرض الزمالك علي سموحة مقابل التعاقد مع صفقة حسام حسن سداد مقابل مادي بالإضافة إلى انتقال مروان حمدي لصفوف النادي السكندري، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
 
ولا تزال المفاوضات جارية بين الزمالك وسموحة للوصول لصيغة نهائية لإتمام صفقة حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري لصالح الأبيض في الموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

على سبيل الإعارة سموحة حسام حسن الزمالك

أخبار تهمك

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قبل عودة المنافسة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

الزمالك يقترب من حسم صفقة المايسترو

كارتيرون يطالب الزمالك بضم الهداف

مهاجم سموحة يعود لحسابات الزمالك في الميركاتو الصيفي

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:02 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

04:30 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

01:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان