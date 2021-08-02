عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية





قدم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، عرضا جديدا من أجل ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





عرض الزمالك لضم حسام حسن





و أبدى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك رغبتهم في الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة السكندري لتدعيم الهجوم الأبيض، بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي أظهر اقتناعه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.





و يواجه مسؤولو القلعة البيضاء أزمة بشأن ضم حسام حسن بصورة نهائية تكمن في الطلبات التي حددها نادي سموحة للموافقة علي إتمام الصفقة، حيث طلب النادي السكندري الحصول علي خدمات مصطفي فتحي المتواجد مع الفريق حاليا علي سبيل الإعارة لينتقل بيع نهائي وكذلك ضم أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب علي سبيل الإعارة.





من جانبه عرض الزمالك علي سموحة مقابل التعاقد مع صفقة حسام حسن سداد مقابل مادي بالإضافة إلى انتقال مروان حمدي لصفوف النادي السكندري، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.