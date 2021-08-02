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قبل عودة المنافسة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات بينما خسر لقاءين.


فيما يأتي خلفه النادي الأهلي في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مباريات بينما خسر مبارتين.


ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف باقي مباريات البطولة، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو على يد منتخب البرازيل.


وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

1 الزمالك 61
2 الأهلي 58
3 المصري 43
4 بيراميدز 41
5 الاتحاد 41
6 سموحة 40
7 إنبي 38
8 طلائع الجيش 37
9 مصر للمقاصة 37
10 الجونة 36
11 سيراميكا كليوباترا 33
12 الإسماعيلي 32
13 غزل المحلة 32
14 المقاولون العرب 29
15 البنك الأهلي المصري 27
16 أسوان 25
17 وادي دجلة 23
18 الإنتاج الحربي 19

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