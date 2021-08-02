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وصول جثمان انتصار الشراح الأربعاء المقبل من لندن

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف مازن التميمي زوج الفنانة الكويتية الراحلة إنتصار الشراح موعد وصول جثمانها إلى مسقط رأسها، من العاصمة البريطانية لندن، حيث وافتها المنية عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مرير مع المرض، لا سيما في العامين الماضيين.

وقال في تصريحات إعلامية لجريدة "الأنباء" الكويتية إنّ إجراءات نقل الجثمان تتم على قدم وساق، ومن المتوقع وصوله يوم الأربعاء إلى مطار الكويت.

ونعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير في الخليج العربي الممثلة القديرة عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، على رأسهم رئيس "الهيئة العامة للترفيه" المستشار السعودي تركي آل الشيخ الذي غرّد: "تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة انتصار الشراح في دولة الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير... سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته... إنا لله وإنا إليه راجعون".

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