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"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لليوم الثاني علي التوالي، قامت إدارة الراقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة، بشن حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 14 مقر ومركز.

حيث تم غلق وتشميع عدد ٦ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مشتل كرم والمدرسة الفكرية وخلف النادى الاجتماعى بمدينة دمنهور، وتشميع عدد ٤ مراكز للدروس الخصوصية بإيتاي البارود، و٤ مراكز أخري بشبراخيت.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020، وتمكنت من غلق وتشميع عدد 14 مقرا للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا أنه تم غلق عدد 11 مقرًا للدروس الخصوصية أمس الأحد.

وتأتي تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدورس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كانت آخر حملات قامت بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، قامت بالمرور علي إدارة بندر كفر الدوار، وأسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة التمليك وجميعهم من خارج وزارة التربية والتعليم، وفي إدارة الرحمانية تم المرور علي مقار الدروس الخصوصية بنطاق قري سمخراط وعرفان وتم غلق مقرين، وفي إدارة كوم حمادة تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق المدينة وتم غلق وتشميع ٣ مقرات.

كما تم ضبط وتشميع ٣ مراكز تعليمية بقرية زُهرة بكفر الدوار، وتم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة البيضا وتم غلق 4 مراكز والتشميع بالشمع الأحمر، كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق شارع الجيش وتم غلق وتشميع المراكز التي تم المرور عليها وعددهم 4 مقرات.

وفي إدارة أبوحمص التعليمية، تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية مساكن زرزارة والدراوية وأرض الإصلاح وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة عدا معلم فيزياء يقوم بإعطاء دروس خصوصية في منزله وتم أخذ الإجراءات اللازمة، كما تم المرور علي سناتر الدروس الخصوصية بنطاق قرى جرار والدراوية وارض الاصلاح وتبين وجود مقر لدرس جيولوجيا وتم غلق المكان، كما وجدت عمارة سكنية جديدة ومؤجرة للدروس الخصوصية ولكن كانت الأبواب مغلقة.
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)
"لليوم الثاني".. غلق 14 مقر للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم مصر محافظة البحيرة غلق مقرات الدروس الخصوصية بحيرة سد النهضة الداخلية البحيرة

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