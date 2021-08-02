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وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تدشينها في بمحافظة الاقصر في 16 من فبراير الماضي، والعمل بها رسميًا بداية من أول يوليو الماضي.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت المبنى الجديد بمستشفى "الكرنك الدولي"، حيث تفقدت غرف المرضى، وغرف العمليات، بالإضافة إلى الأجنحة الفندقية لتقديم خدمات السياحة العلاجية، مشيدة بمستوى التجهيزات طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وفقًا للمعايير العالمية، قائلة: "مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالأقصر ستصبح نواة السياحة العلاجية بمصر"

وأضاف أن الوزيرة تفقدت مبنى العيادات الخارجية للاطمئنان على الانتهاء من جميع التجهيزات للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أن المبنى يضم 12 عيادة خارجية مجهزة على أعلى مستوى بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى قسم المعامل ويتكون من 5 معامل وبنك دم، وقسم الأشعة والذي يضم (x-ray- ماموجرام - سونار - مقطعية).

وأشار إلى أن الوزيرة راجعت ملفات المرضى بالمستشفى، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدة أن المستشفى قدم الخدمات الطبية لـ 152 ألفًا و671 مواطنًا بكفاءة وجودة عالية منذ شهر فبراير الماضي.

وتابع أن الوزيرة أكدت أن جميع الخدمات المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر تتميز بنظام الفندقة بداية من استقبال وخدمة العملاء ومتابعة المريض منذ لحظة دخوله وحتى خروجه من المستشفى، وكذلك الإشراف الداخلي لمراقبة ومتابعة النظافة والتنسيق داخل المستشفى وخارجها، فضلًا عن متابعة الأغذية والمشروبات، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمرضى وفقًا للمعايير العالمية.


وأكد أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية بالمستشفى للاطمئنان عليهم والتأكد من توافر كافة سبل الحماية لهم، كما راجعت البرامج التدريبية المقدمة للأطباء ضمن برنامج الزمالة المصرية، حيث إن المستشفى معتمد ببرنامج الزمالة المصرية بواقع (14) قسمًا بمختلف التخصصات الطبية.


يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزيرة الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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هيئة الرعاية الصحية منظومة التامين الصحي الشامل مصر الشفي الاقصر

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