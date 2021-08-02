وزير الزراعة يوجه بزيادة انتاج شتلات النخيل لخدمة المشروعات القومية





تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في انتاج شتلات النخيل المتميزة ذات العائد الاقتصادي، لخدمة المشروعات الزراعية القومية التي تشهدها مصر حاليا.





جاء ذلك خلال جولة الوزير، صباح اليوم الاثنين، بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، يرافقه المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.





‏وقال د عز الدين جاد الله مدير المعمل ‏ان وزير الزراعة تفقد معمل زراعة الأنسجة بالمعمل المركزي للنخيل والذي يحتوي علي غرفة تحضير الأوساط الغذائية وغرفة الزراعة وغرف تحضين النباتات في المراحل المختلفة ثم تفقد الوزير صوب الاقلمة الملحقة بالمعمل والتي تحتوي علي اصناف البارحي والمجدول وأصناف جافة، وأشاد بالجهد المبذول وتوجه بالشكر الي فريق العمل بالمعمل المركزي للنخيل .





ووجه وزير الزراعة، خلال جولته، بالاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع، كما وجه تذليل كافة العقبات والصعوبات لانشاء معمل تجاري وزياده المنتج من الفسايل ذات الاصناف المميزة وتقليل الاستيراد منها خاصه وانها ستكون اكثر اقلمة مع البيئه المصرية.