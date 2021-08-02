التنظيم والإدارة: 40 ألف موظف سينتقلون إلى العاصمة الإدارية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز سينشئ وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة الاستراتيجية.



وأكد "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ما ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" عبر إذاعة "نغم اف ام"، اليوم الاثنين، أنه سيكون هناك إدارة للمتابعة والتقييم بالنسبة للترقيات كذلك تقييم أداء العمل في الجهاز الإداري للدولة، وإدارة للأزمات والكوارث والحد من الحوادث؛ لكون الاستعداد لأي مخاطر يقلل من أضرارها.



وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لديه 4 حزم من البرامج بالنسبة لانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 40 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة بينهم 28 ألف تم تدريبهم، موضحًا أن قرار الترقية الذي صدر مؤخرا فعال بداية من 1 يوليو الجاري ويستفيد منه حوالي 800 ألف موظف.

