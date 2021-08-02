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في ذكرى وفاته.. رؤية السينما والدراما عن محمد علي باشا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يتزامن اليوم الثاني من أغسطس مع ذكرى وفاة أحد أهم الحكام الذين مروا علي كرسي حكم مصر وهو محمد علي باشا، وخلال 40 سنة قضاها في حكم مصر حدث العديد من التطورات.

ورغم تمتع محمد علي باشا، بكاريزما خاصة جدًا خلال كتب التاريخ إلا أنه حتى الآن لم يلق الاهتمام من السينما في عمل أفلام هامة عنه، ليمر مرور الكرام خلال أعمالها بأدوار ثانوية علي الهامش.

والشخصية تم تقديمها في المسرح من خلال الفنان يوسف شعبان، عبر مسرحية حملت اسم "رجل القلعة"، ثم لعب الفنان توفيق عبد الحميد، الشخصية مرة أخري مع إعادة تقديم المسرحية، وقد نال الثنائي ردود أفعال كبيرة أثناء عرض المسرحية على خشبة المسرح القومي.

في السينما فقد اقتصر اسم محمد علي باشا، في مجرد مشاريع سينمائية لم تظهر للنور بعد بنينا كل معلوماتنا، ونظرتنا عن الفترة الملكية، على مجموعة من الأفلام العبقرية، وبغض النظر عن الحقيقة فيها، فيلم مثل "رد قلبى" رأينا من خلاله كيف كانت الحياة في البلاط الملكي والدسائس التي كانت تحاك والصراع السياسى الذى انتهى بالثورة ضد الظلم والطغيان في ثورة 23 يوليو، ومع الفترة الناصرية أطلق العنان لمنتجى السينما لتشويه الفترة الملكية، وتصوير حكام مصر من أبناء وأحفاد محمد علي باشا، وكأنهم رجال لا يعنيهم شىء في الدنيا سوى الجرى وراء ملذاتهم وشهواتهم.

و على مدار عمر السينما الذي شارف على المائة عام تناولت الأفلام حكام مصر بصور كثيرة، أغلبها خضع للتوجه السياسي للمخرج والمنتج، وللظرف التاريخي، وفى نفس الوقت كان هناك من الرؤساء من تابع السينما، واستخدمها، وهناك من أحبته السينما، وبعضهم تعاملت معه السينما باعتباره شخصية ثرية أساسية ومحورية في مجرى الأحداث.

لعب الفنان بيومي فؤاد، شخصية محمد علي باشا، خلال فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، ولكن بشكل كوميدي تمامًا عبر الفيلم الذي لعب بطولته أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد، حيث تناولت قصته مجموعة من الشخصيات التاريخية التي تعود للحياة من جديد منها محمد علي.


مسلسل "محمد علي"، الذي كان سيجسده الفنان يحيى الفخراني، وهو المشروع الأضخم والمنتظر منذ سنوات، لكنه لم يرى النور حتى الآن، فكانت البداية عام 2005 حيث قالت الكاتبة لميس جابر، إنها قررت أن تكتب سيناريو فيلم عن قصة حياة الوالي محمد علي باشا، وبالفعل أتمت الكتابة العام الماضي.

كانت قد شرعت احدي الشركات المنتجة في اعادة احياء مشروع المسلسل بعد توقف اكثر من سبع سنوات، لكن العمل يحتاج إلى امكانيات ضخمة للغاية.



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