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إشادات كبيرة على أغنية "البيت" لـ مصطفى كامل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:25 م
مي مرسي
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تخطت أغنية "البيت" الذى طرحها النجم مصطفى كامل حاجز نص مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ 3 أيام، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "وجع قلبى"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محسن السيد.

وقدم النجم مصطفى كامل أغنية "البيت" بشكل مختلف نال اعجاب جمهوره الذى تعود على تقديم كل ماهو جديد في عالم المزيكا، وتلقى من خلالها إشادات كثيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرا للأداء الذى قدمه كامل في الأغنية.


وتقول كلمات الأغنية: "الـــبـــــيــــــت الـلـــى تـــربـيـنـا فــيــه.. مــتــعــلــق قــلبــى بــه.. كــــل مــــا أنـــســــى عــقـــلــــى بــيــــفـــكـــر.. وأرجـــــــع أنــــســـى وأرجــــــع أتــــــــذكــــر.. صـــــــوت أبــــويــــا وهــــــو بـيـنـادى عـلـيــا.. ودمــــــعـة أمـــــــــى لـمـا كـنت أتعبت شويــــة.. ومـدرستـى وكراستـى وأنـــــــــــا صـغــيــــــــر.. وشــكــلــى قــــبــــــل ما يـكــبـر ويــتــغيــــــــر.. ولــمــتــنــا أنـــا وصــحـــابـــــى ع النــاصيـــة.. وأحـلامنــا الـلــى كـانت طـايشة مـــش راسيـــة.. سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت".


جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.
https:www.youtube.comwatch?v=tajAjIv6r8g

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