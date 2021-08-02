أخصائي طب أطفال تكشف أعراض الإصابة بالحمى الوردية وكيفية علاجها (فيديو)





وأشارت إلى أن استخدام المضاد الحيوي يقلل مناعة الطفل ويساعد على انتشار الفيروس، لافتة إلى أن هذا الفيروس ينتشر خلال هذه الفترة وهو ليس جديد ويصيب الأطفال من 6 شهور وحتى عمر عامين، وقد يصيب الكبار بأعراض بسيطة.



وتابعت أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هذا الفيروس قد ينتقل للطفل خلال التطعيم من طفل آخر مصاب، موضحة أن أعراضه تتمثل في الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بشكل كبير، وتستمر من 3-5 أيام، وبعد انخفاض درجة الحرارة يظهر الطفح الجلدي، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب للتأكد من الإصابة بفيروس الحمى الوردية، مشيرة إلى أنه حال ثبوت الإصابة يتم إعطاء خوافض حرارة بانتظام مع الكمادات بمياه فاترة على جانبي الجبهة والقدم وأسفل البطن وبين الفخذين.



وأوضحت، أن الطفح الجلدي يظهر في البطن والظهر وقد يظهر على الرقبة والوجه وهي عبارة عن نقط بلون وردي وتكون في نفس ملمس الجلد أو يرتفع عنه قليلًا، ويختفي دون علاج ولا يترك أي آثار على الطفل.



كشفت الدكتورة رباب جمال الدين، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، عن أعراض إصابة الأطفال بالحمى الوردية.وقالت رباب جمال الدين، خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إن الحمي الوردية تسمى بهذا الاسم نظرًا لظهور طفح جلدي وردي ضمن أعراضها، وهي عبارة عن ميكروب فيروسي لا يتم علاجه بالمضادات الحيوية.