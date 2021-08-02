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عمر رحمون لـ"الفجر": الأزمة السورية كشفت مُخططات أردوغان بالمنطقة.. والأسد أفشل مُخططات التقسيم (حوار)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
عبدالمجيد حسن
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قال السياسي السوري البارز عمر رحمون، إن الأزمة السورية لم تنتهي، مؤكدًا أن الرئيس بشار الأسد أفشل مخطط تقسيم البلاد.

وأضاف "رحمون" خلال حوار خاص لـ"الفجر"، أن سيطرة ايران على القرار السوري مجرد "أكاذيب"، مشددًا على أن الرئيس التركي نجح في استغلال المعارضة السورية وتحويلها إلى فصائل ومرتزقة لتحقيق مهامه وأهدافه وأطماعه في المنطقة العربية بأكملها.

وإلى نص الحوار:

◄ برأيك هل انتهت الأزمة في سوريا.. وهل يوجد بوادر مصالحة بين الرئيس الأسد والمعارضة السورية؟

الأزمة في سوريا لم تنتهي وإن كنا قطعنا شوطاً مهما فيها فبعد عشر سنوات استعادت سوريا زمام المبادرة وحررت مساحة واسعة من قبضة الارهابيين واعادت الكثير من العلاقات مع الدول الداعمة للفصائل.

◄ برأيك.. هل أفشل بشار الأسد مُخطط ضياع سوريا في أيدي الإخوان وتركيا؟
بكل تأكيد أفشل السيد الرئيس بشار الأسد المشروع الغربي الذي استخدم تنظيم الإخوان كواجهة لها وهدفه تقسيم سوريا بكل تأكيد استطاع الرئيس والجيش والشعب إفشل المشروع التقسيمي لسوريا الى حد كبير كما قلت لم تنته المعركة بعد لكن مشروعهم تم ضربه بالقلب.

◄ ما حقيقة سيطرة إيران على قرار بشار الأسد وما حقيقة فصائلها المتواجدة في سوريا؟
كل الكلام والإشاعات عن سيطرة ايران على القرار السوري هي محض كذب وافتراء ومجافاة للحقيقة والواقع، سوريا دولة صمدت وصبرت وقاتلت وانتصرت تتعامل مع روسيا وايران كند وليس كتابع أو خاضع أو من يتلقى أوامر، القرار السوري بيد السيد الرئيس ولا صحة لكل هذه الإشاعات.

◄ كيف حول أردوغان فصائل المعارضة إلى كيانات لجلب المرتزقة لخدمة أطماعه في المنطقة؟
عندما فشل أردوغان في تحقيق المهمة الموكلة إليه في ضرب استقرار سوريا لجأ لتنفيذ مهام أخرى في ليبيا وأذربيجان وأوكرانيا وحول المعارضة السورية من ثوار إلى مرتزقة وكما نجح بتأليب هؤلاء على دولتهم الأم سوريا نجح بتشغيلهم مرتزقة لتحقيق مهامه وأهدافه وأطماعه.

◄ كيف كشفت الأزمة السورية والليبية حقيقة مُخططات أردوغان في المنطقة؟
عرت الأزمة السورية أردوغان ٨٠ بالمائة وأكملت الأزمة الليبية تعرية أردوغان لأن ليبيا دولة بعيدة عن تركيا وليست جارة لها كما هو الحال في سوريا والجيد أن أردوغان هو عرى نفسه بتصريحاته الرسمية عندما قال أنه مكلف بمهمة في مشروع الشرق الأوسط الجديد وهو الذي عرى نفسه بصريح العبارة عندما قال لم يقدم لنا الغرب الكلفة المرصودة لنا في زعزعة استقرار سورية .

◄ برأيك.. ما أسباب فشل مُخطط أردوغان بالمنطقة؟
فشل مشروع أردوغان ذاتي ومن داخله فهو مشروع إخوانجي إرهابي يقوم على قطع الرؤوس وفرض الإتاوات ولا يقوم على مفهوم الدولة فسقط في مصر وأكمل سقوطه في تونس والحبل على الجرار فهو مشروع يحمل بذور السقوط من داخله إضافة لآلاف الأسباب الجوهرية الأخرى التي يمكن الحديث عنها من خلال قراءة متأنية في الـ 10 سنوات الماضية.

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ليبيا عمر رحمون سوريا الان تركيا اردوغان اخبار سوريا

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