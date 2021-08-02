غدًا.. "التربية الرياضية" بجامعة حلوان تكرم 16 أستاذًا رحلوا بسبب كورونا

تنظم كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان المؤتمر السنوي لها تحت عنوان "إدارة التطوير المستمر وإستشراف مستقبل الكلية،" صباح غدٍ الثلاثاء، بنظام الهجين ما بين الحضور بالقاعه الرئيسة بمبني الكلية أو من خلال تطبيق زووم.



يشهد المؤتمر كضيف شرف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ويترأسه الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية، وسيلقون كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية.



وسيعرض الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية تقارير الإنجاز الأكاديمي والمؤسسي لقطاعات الكلية والوحدات التابعه لها، ويليه كلمات رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس. وعلى هامش المؤتمر سيتم تكريم رموز ورواد الكلية الذين لم يبخلوا بمجهودات أو خبرات أكاديمية وعلمية على كل طالب وطالبة جامعية داخل كليات التربية الرياضية عامة وكلية التربية الرياضية جامعة حلوان خاصة.



ويشمل التكريم ٤٤ أستاذا جامعيا من داخل كلية التربية الرياضية جامعة حلوان في لمسة وفاء وعرفان بالجميل، بالإضافة الى ١٦ عضو هيئة تدريس ممن توفاهم الله أثناء جائحة كورونا، على ان يتم إعلان توصيات المؤتمر في نهايته.