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رفع 10 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز البياضية بالأقصر
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:27 م
طاهر الحساني
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شنّت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضاء المواطن.
وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة وبقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.
وفي السياق ذاته، رفعت الوحدة المحلية لقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل، ١٠ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبى الترعة التى يتم تبطينها على المسار السياحى ومن داخل القرية وعلى جانبي الطريق السريع "مصر أسوان" ومدخل القرية.
وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة وبقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.
وفي السياق ذاته، رفعت الوحدة المحلية لقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل، ١٠ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبى الترعة التى يتم تبطينها على المسار السياحى ومن داخل القرية وعلى جانبي الطريق السريع "مصر أسوان" ومدخل القرية.
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