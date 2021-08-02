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رفع 10 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز البياضية بالأقصر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:27 م
إزالة المخلفات
إزالة المخلفات
طاهر الحساني
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شنّت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضاء المواطن.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة وبقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.

وفي السياق ذاته، رفعت الوحدة المحلية لقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل، ١٠ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من على جانبى الترعة التى يتم تبطينها على المسار السياحى ومن داخل القرية وعلى جانبي الطريق السريع "مصر أسوان" ومدخل القرية.

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مخلفات حملة نظافة الفجر البياضية الاقصر

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