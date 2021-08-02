"شهود عيان وتفريغ كاميرات" بعد العثور علي جثة سيدة مهشمة الرأس

استمع فريق من رجال مباحث القاهرة لشهود العيان في واقعة العثور علي جثة سيدة مهشمة الرأس بأحد شوارع منطقة المرج، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة المؤدية للعقار، كما تم التحفظ علي زوج السيدة المتوفية، للتأكد من وجود شبه جنائيه من عدمه.



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع لسيدة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس بالكامل وبها كسور بجميع أنحاء الجسد، وقال شهود عيان إن السيدة سقطت من أعلى عقار مكون من 14 طابق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.