مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري





أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق تأجيل المسابقات بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة، فيما ويلعب الزمالك يوم السبت الموافق 7 أغسطس مع غزل المحلة.





ويتبقى للزمالك 7مباريات في الموسم الحالي للدوري، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط أمام الأهلي، والذي تتبقى له 8 مباريات.





مباريات الزمالك الثلاث المقبلة في الدوري المصري الممتاز





الزمالك × غزل المحلة، السبت 7 أغسطس 7:00 مساءً.





الاتحاد السكندري × الزمالك، الثلاثاء 10 أغسطس 9:00 مساءً.





الإسماعيلي × الزمالك، السبت 14 أغسطس 7:00 مساءً.



