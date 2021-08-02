من الكوشة للمقابر.. تشييع جثمان عروس توفيت بأزمة قلبية بعد زفافها

شيع أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم الاثنين، جنازة عروسة توفيت بعد ساعة من حفل زفافها، عقب شعورها بحالة إعياء، وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت اسرتها وزوجها لنقلها إلى المستشفى لاسعافها إلا أنها لفظت نفسها الأخيرة داخل المستشفى.



قرية ميدوم

فاجعة أصابت أهالي قرية ميدوم في مركز الواسطى، التي شهدت إحتفال ليلة امس بحفل زفاف العروس، وفوجئوا بوفاتها بعدها بساعة أو اكثر حسبما أكد " محمد حامد القاضي، نجل عمومة العروسة قائلا:" البقاء والدوام لله وحده، امس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة".



وقال "ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفي ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية".



وسادت حالة من الحزن بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، عقب وفاة عروس تدعى " إسراء شعبان سعد القاضي".



جنازة مهيبة

وشارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، في أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة، وتم تشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، لمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن عمت القرية بأكملها، واتشحت نساء القرية الملابس السوداء، حزنًا على وفاتها يوم زفافها، وتحولت "الزغاريد" إلى "نحيب" وبكاء هستيري من هول الصدمة التي ألمت بالجميع.



ودخل أفراد أسرتها واصدقائها في حالة إنهيار وبكاء هستيري، من هول الصدمة التي لم تستوعبها عقولهم إلى الآن، غير مصدقين أن "العروسة" التي كانوا يشاركون في حفل زفافها، مساء امس، توفيت إثر سكتة قلبية مفاجئة، لتتحول فرحة القرية إلى حُزن كبير قد يدوم طويلًا في نفوس كل من يعرفها.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للعروسة المتوفاة، على صفحات والمجموعات الخاصة بمحافظة بني سويف، يعلقون على الخبر الصادم، بالدعوات لها بالرحمة والمغفرة، وتفاعل متابعو الصفحات وأعضاء المجموعات، مع الواقعة وانهالت التعليقات بالدعاء لها بأن تُزف إلى الجنة وأن يلهم أهلها وأسرتها وعريسها الصبر على صدمتهم، وسط كلمات الحُزن التي شارك بها الآلاف من اهالي مركز الواسطى.