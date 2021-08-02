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افتتاح مقر جديد لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المقر الجديد لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس.

وشهد الافتتاح الدكتورة هند الهلالي مديرة الوحدة والسادة الاستشاريين والاخصائيين بالوحدة، والدكتور عبد الوهاب جود، والدكتورة فيروز محمود، والدكتورة امال الشرقاوي، والدكتورةيسرا شعبان.

وأوضحت الهلالي مدير الوحدة، أن وحدة مناهضة العنف والتحرش تعد الأولي من نوعها بالجامعات المصرية وتقدم حزمة من الخدمات للطالبات وعضوات هيئة التدريس والموظفات والعاملات بالجامعة، مشيرة إلي أن أوجه الدعم التي تقدمها الوحدة تتمثل في دورات دورية للدعم النفسي والجسدي إضافة إلى دعم قانوني، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة وإدارة الجامعة، يقدمون الدعم الدائم للوحدة وللمرأة بشكل عام.

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وحدة مكافحة العنف ضد المرأة مصر جامعة عين شمس

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