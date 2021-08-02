ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

حصلت بوابة الفجر على مستندات التراخيص الخاصة بعقار الوراق المنهار، وراح ضحيته صاحب المنزل، وأصيبت زوجته، بينما نجا من الحادث طفليهما.



ويتضح في المستندات أن اللجنة الهندسية طلبت ترميم الواجهات وترميم الشروخ في الحوائط الداخلية بالمنزل، وزرع بعض الأعمدة الخرسانية.



وقال "ميلاد"، زوج شقيقة "روماني موسى" عامًا صاحب العقار، إن هذا القرار صدر يوم ١ يونيو ووصل إليهم يوم ٢٦ يونيو لكي يبدأوا في إجراءات الترميم.



هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح يوم 27 يوليو، وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.