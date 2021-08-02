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أكثر من 100 ألف فحص مخبري وإشعاعي بمستشفى أحد المسارحة العام

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أجرى مستشفى محافظة أحد المسارحة العام 108278 فحصا مخبريا وإشعاعيا خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021.

 

وأوضحت صحة جازان أن عدد الفحوصات المخبرية بلغت 86384 فحصا مخبرياً فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 21894 فحصا إشعاعيا، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي امتداداً لما تقدمه أقسام الأشعة والمختبر من خدمات طبية للمرضى والمراجعين.

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