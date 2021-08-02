نصب على أقاربه في 4 ملايين.. حبس "مستريح بنها" على ذمة التحقيقات





وتحررت ضد المتهم محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثانى بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، حبس شخص بعد استيلائه على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من ضحاياه.وكانت النيابة العامة بقسم ثاني بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، استمعت إلى أقوال الضحايا، وواجهت المتهم باتهاماتهم والتي لم ينكرها.وتلقت الاجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني بنها، بتلقيه بلاغ من "أسماء.ا.م" وآخرىن بتضررهم من المتهم، "احمد.ع.م.س"، وذلك لتحصله منهما على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية، والعصائر.وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها، وسكنه بدائرة قسم ثان بنها، وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالي المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر.