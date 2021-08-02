Advertisements

نصب على أقاربه في 4 ملايين.. حبس "مستريح بنها" على ذمة التحقيقات

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، حبس شخص بعد استيلائه على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من ضحاياه.

وكانت النيابة العامة بقسم ثاني بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، استمعت إلى أقوال الضحايا، وواجهت المتهم باتهاماتهم والتي لم ينكرها.

وتلقت الاجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني بنها، بتلقيه بلاغ من "أسماء.ا.م" وآخرىن بتضررهم من المتهم، "احمد.ع.م.س"، وذلك لتحصله منهما على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية، والعصائر.

وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها، وسكنه بدائرة قسم ثان بنها، وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالي المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر.

وتحررت ضد المتهم محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثانى بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستريح بنها مستريح محكمة بنها الفجر التحقيقات

أخبار تهمك

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 23 ساعة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط "مستريح القليوبية" لاتهامه بالنصب على الأهالي في 20 مليون جنيه

حبس مستريح القليوبية بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه من الأهالي

تجديد حبس مستريح القليوبية 15 يومًا لاتهامه بالنصب على المواطنين بكفر شكر 

حكاية مستريح جمع 8 ملايين جنيه من المواطنين في الدقهلية

حبس مستريح الخانكة لاستيلائه على 70 مليون جنيه من الأهالي بحجة توظيفها 

حبس "مستريح قليوب" 4 أيام لجمعه 10 ملايين جنيه من الأهالي 

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان