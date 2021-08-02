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عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إيقاف عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي، وإحالته للتحقيق.

وكان شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، يريد ترحيل اللاعب وعودته لمصر فى سرية تامة لولا تدخل أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، الذى طالب بالإبقاء عليه واستمراره حتى لا يؤثر على استقرار المنتخب قبل لقاء أستراليا المصيري.

وكشف مصدر داخل الجبلابة إلى أن عبد الرحمن مجدى قام بالتحرش بإحدى الفتيات العاملات فى فندق إقامة المنتخب الأولمبى فى مدينة سابورو اليابانية، التى خاض فيها الفراعنة مباراتى إسبانيا والأرجنتين".

وتابع، أن اللاعب أنكر الواقعة ولكن اللجنة المنظمة أدانته وطالبت بالتحقيق فى الأمر.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن اللاعب قام بتلامس العاملة اليابانية، مما استدعي الأمر تواجد الشرطة اليابانية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إيقاف اللاعب لمدة كبيرة ومن الممكن أن تصل إلى الاستبعاد النهائي من المنتخبات الوطنية.

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