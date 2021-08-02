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كل ما تود معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:53 م
العملات البلاستيكية
العملات البلاستيكية
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العملات البلاستيكية ، أثارت جدلاً كبيراً اليوم الاثنين، الموافق الثاني من أغسطس عام 2021، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها.

العملات البلاستيكية

وتصدرت العملات البلاستيكية الجديدة، تريند مؤشرات البحث على المحرك جوجل، وهي مصنوعة من مادة البوليمر والتي تتسم بخفتها وصلابتها، ما يجعلها أقل تكلفة وأكثر تعميراً.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام، تفاصيل إصدار العملات البلاستيكية في السطور التالية:

العملات البلاستيكية الجديدة

أعلن البنك المركزي المصري، في مطلع شهر نوفمبر الماضي، عزمه إصدار العملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها والتي تصنع من مادة البوليمر.

صور العملات البلاستيكية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور العملات البلاستيكية الجديدةالمقرر تصنيعها من مادة البوليمر، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بها.

مزايا العملات البلاستيكية

وتعتبر العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر الرقيقة والمرنة، من العملات التي تتسم بالعديد من المزايا منها الشكل الأنيق حيث تحتوي على صور مجسمة ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية.

عمر العملات البلاستيكية

ويتوقع المختصون أن تكون العملات البلاستيكية الجديدة عمرها أطول من النقود التقليدية، وأكثر صداقة للبيئة، حيث أنها تتمتع بسطح ناعم مقاوم للأوساخ.

العملات البلاستيكية والمادة المصنوعة منها

وتتميز العملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر بعمرها الافتراضي الطويل، والذي يصل حوالي 4 سنوات، ما يمثل 2.5 ضعف العمر الافتراضي للعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن، حسبما قال خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة النقد. 

موعد طرح العملات البلاستيكية

ومن المقرر أن يتم طرح العملات البلاستيكية بفئة العشرة جنيهات كمرحلة أولى ومن ثم التوسع في إصدار باقي الفئات بالعملة البلاستيكية بعد دراسة ردود الأفعال.


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