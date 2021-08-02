الإفتاء: التحول للرقمنة في مجال الفتوى ضرورة (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤتمر دار الإفتاء العالمي السادس المنعقد اليوم تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، هو تقريب للتعايش مع الواقع الذي في جملته الرقمنة، والرجوع للأصل والقيم السليمة التي توارثناها ونعرفها منها التواصل والتسامح والتعاون والتكامل.



وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المؤتمر يقدم محاولة إفتائية للرقمنة استجابة للواجبات التكنولوجية للتيسير على الناس لتناول الرسالة من ناحية، وفلترة الإيجابيات عن السلبيات والتدريب على الانتقاء الواعي والتعامل الواعي مع التكنولوجية.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه عقب جائحة كورنا أصبح الجميع يحتاج بصورة أكبر للتواصل عبر التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن التحول للرقمنة في مجال الفتوى ضرورة تفرضها التحديات الحالية، لافتًا إلى أن هناك تهديد للأقليات الإسلامية بتصدير فتاوى عبر وسائل تكنولوجية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من جماعات متطرفة وخاصة داعش لاجتذاب عقولهم، وهذا المؤتمر يقدم مجموعة من المبادرات ومن بينها تطبيق "FatwaPro"، الذي يرد على تساؤلات هذه الأقليات.

