59 % نموا بمبيعات السيارات في يونيو الماضي

حققت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصري نموًا بنحو 58.9% على أساس شهري، بمجمل حجم بيع 26 ألف و107 وحدات، في مقابل 16 ألف و429 مركبة مباعة في يونيو 2020، بزيادة 9 آلاف و678 عربة.





وعزز قطاع الملاكي مكاسبه، لينمو بنحو 69.9%، بعدما باع 19 ألف و54 وحدة في شهر يونيو الماضي، في مقابل 11 ألف و217 سيارة، محققا زيادة قدرت بنحو 7 آلاف و837 عربة، وفقا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.





وحققت مبيعات الشاحنات نسبة نمو 62.3%، بواقع 4 آلاف و919 وحدة، بدلا من 3 آلاف و30 عربة.





في المقابل، هبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة طفيفة بنحو 2.2%، إلى 2,134 وحدة، في مقابل 2,182 مركبة.