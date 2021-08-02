Advertisements

59 % نموا بمبيعات السيارات في يونيو الماضي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
حققت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصري نموًا بنحو 58.9% على أساس شهري، بمجمل حجم بيع 26 ألف و107 وحدات، في مقابل 16 ألف و429 مركبة مباعة في يونيو 2020، بزيادة 9 آلاف و678 عربة.

وعزز قطاع الملاكي مكاسبه، لينمو بنحو 69.9%، بعدما باع 19 ألف و54 وحدة في شهر يونيو الماضي، في مقابل 11 ألف و217 سيارة، محققا زيادة قدرت بنحو 7 آلاف و837 عربة، وفقا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وحققت مبيعات الشاحنات  نسبة نمو  62.3%، بواقع 4 آلاف و919 وحدة، بدلا من 3 آلاف و30 عربة.

في المقابل، هبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة طفيفة بنحو 2.2%، إلى 2,134 وحدة، في مقابل 2,182 مركبة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 23 ساعة

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 20 دقيقة

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان