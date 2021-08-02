عاجل.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مصير سعد الدين مدافع الأحمر من البقاء داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.





موسيماني يرفض رحيل سعد الدين سمير عن الأهلي





كشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يتمسك بسعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد ويرى أن اللاعب من العناصر المهمة في الفريق وله أددوار مؤثرة.





وتابع المصدر أن موسيماني أوصى برفض أي عروض لرحيل سعد الدين سمير مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يعتبر سعد أحد قادة الفريق مع الحارس محمد الشناوي ووليد سليمان.











