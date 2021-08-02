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أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:02 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود تطور مثير في مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة
وأشار الصحفي الرياضي الإسباني خوسيه فليكس دياز الذي يعمل في صحيفة ماركا الإسبانية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن مبابي لم يشارك مع باريس سان جيرمان في مباراة كأس السوبر الفرنسي التي خسرها على يد ليل بهدف نظيف.
وأفاد خوسيه فليكس دياز بأن كيليان مبابي أصبح قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.
وقال دياز في تغريدته على تويتر:"خطوة بخطوة ووضع مع هذه الجملة رمز لطائرة بالإضافة إلى كلمة مبابي ثم رمز كرة قدم وملعب".
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