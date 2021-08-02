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موعد مباراة مصر وألمانيا في ربع نهائي كرة اليد بأولمبياد طوكيو

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا، غدًا الثلاثاء، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي، بعد تحقيقه المركز الثاني في منافسات المجموعة الثانية، التي ضمت معه الدنمارك والسويد والبحرين والبرتغال واليابان.

وحقق منتخب اليد المصري 4 انتصارات، في دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

وأصبح منتخب مصر لكرة اليد أول منتخب أفريقي، والثاني من خارج قارة أوروبا الذي يحقق 4 انتصارات في دور المجموعات ويجمع 8 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

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