Advertisements

نمو قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة يتباطأ في يوليو

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة النمو في يوليو لكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي مضررا من زيادة حادة في الإنفاق على الخدمات واستمرار نقص في المواد الخام.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الإثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 59.5 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يناير، من 60.6 نقطة في يونيو.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر قليلا إلى 60.9 نفطة.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي تسارعا حادا في الإنفاق على الخدمات في أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثاني مما ساعد في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوقه ذروته السابقة على جائحة فيروس كورونا والتي سجلها في الربع الرابع من 2019 .

 

أخبار تهمك

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 3 ساعات

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ نصف ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان