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الزمالك يتقدم على مياه البحيرة بثنائية في الشوط الأول

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام مياه البحيرة، والمقامة بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب بتقدم الأبيض بهدفين دون رد.

 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

 

ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة ٥ من ضربة رأسية بعد ركنية متقنة من أحمد سيد زيزو.

 

وفي الدقيقة ٣٣ خرج  محمود علاء بعد تعرضه لإصابة بشد  خفيف وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

 

 وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة ٤٢ من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

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