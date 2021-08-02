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"اتمنى تدعوله بالرحمة".. رامي صبري يعلق على دويتو "حالة اكتئاب"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق المطرب رامي صبري، على الدويتو الذي جمعه بشقيقه كريم صبري، من خلال مشاركته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "صبري" قائلا: "دويتو حالة اكتئاب "رامي صبري وكريم صبري".

بتمنى كل حد يشوف الفيديو ويسمع كريم يدعيله بالرحمة ويدعيلنا بالصبر على فراقه".

وأهدى رامي صبري هذا العمل لشقيقه كريم صبري، والذي رحل عن عالمنا منذ فترة قليلة، عقب مروره بأزمة نفسية قبل وفاته بأيام قليلة، وحزن على وفاته عدد كبير من نجوم الفن.

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