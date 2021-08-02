عاجل.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريقاً اندلع بمصنع في أكتوبر

دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل شب في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.



وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد في محاولة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر، وتسبب الحريق في تصاعد كثيف للأدخنة حتى أن سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.