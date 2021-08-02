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إلهام الفضالة تستعين بفارق العمر بين نيللي كريم وخطيبها للدفاع عن زواجها!

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة جمعت الممثلة نيللي كريم (47 عاماً) بخطيبها لاعب الإسكواتش المصري هشام عاشور (39 عاماً).

وكشفت مبينةً أن العروس تكبر العريس بثماني سنوات، معلقةً بقولها: "ألف ألف مبروك. زين انا الفرق 3 سنوات وسوولي قضية الأمم المتحدة".

ويُذكر أنّ الفضالة تزوّجت للمرة الأولى في سن السادسة عشرة ورزقت بابنتها الأولى منى العتيبي في السعودية، ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها، وارتبطت بالصحافي خليل التميمي، فأنجبت منه ابنتيها الفجر والنور، قبل طلاقها منه أخيراً وارتباطها بجوهر الذي له من زوجته السابقة أربعة أبناء هم: نرجس وآية وفاضل ولولوة.

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