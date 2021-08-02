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بهذه الطريقة".. محمد هنيدي يسخر من صورته بسبب أمير كرارة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان محمد هنيدي صورة له،وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهر "هنيدي" بصورة فوتوشوب،فوضع وجهه علي جسم أمير كرارة وعلق عليها قائلًا:"فورمة الساحل" مما أثار إعجاب جمهوره

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم"الإنس والنمسمن بطوله محمد هنيدى، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي،عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر وإخراج شريف عرفة، وتأليف كريم حسن بشير.

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