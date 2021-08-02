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حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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يعتبر متحف التراث البدوي هو أحد المعالم في مدينة مطروح والذي يقع أيضا داخل أرجاء القرية البدوية، على الرغم من حداثة إنشاءه إلا أنه كان قد حظي بشعبية كبيرة نظرا لوجوده في المكان الخاص بكهف الملح هذا المكان الذي يعتبر مشفى للمرضى عبر الاستنشاق.


فحرص موقع "الفجر" على استكمال جولته داخل أرجاء القرية البدوية والقاطنه بطريق السلوم بعد سوق ليبيا بـ5 كيلو، ليرصد كنز جديد غير معروف إعلاميا وهو متحف التراث البدوي والذي يعتبر ذو قيمة كبيرة لأبناء القبائل العربية في محافظة مطروح.


المتحف وتراث القبائل

وخلال الجولة، قام "محمد بحيري" وهو أحد أبناء مطروح بشرح ما يحتويه هذا المتحف من أثار وأدوات كانت تستخدمها القبائل في الزراعة وتعتبر تلك الأدوات هي الأقدم على الإطلاق والتي من الممكن أن تراها.

أدوات من التراث البدوي
أدوات من التراث البدوي

وقال "بحيري" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن هذا المتحف ضم أيضا  الأزياء البدوية الأصيلة للمرأة، والحلى وأدوات الزينة للفتيات وكذلك زي العروس الذي ترتديه الفتاة في سيوة والمرصع بالزينة اللافتة للنظر.


وأوضح أيضا طرق الزواج، حيث يتم زفاف العريس على ظهر الإبل فيما تكون العروس داخل هودج على ظهر جمل ويتم الزفاف وسط الخيول، بالإضافة إلى وجود المعازيم وتقديم الطعام لهم على الطريقة البدوية.


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وأشار "بحيري" في تصريحاته عن وجود مجسم صغير للخيمة البدوية وهي بيت العرب وكيف يمكن استقبال أبناء القبيلة والضيوف بداخله إلى جانب "واركية النار".

مدير القرية ومحمد بحيري
مدير القرية ومحمد بحيري

وكان هناك مجسم آخر يؤرخ معركة "وادي ماجد" الشهيرة، حيث أوضح "بحيري" أنه في هذه المعركة كانت قد حارب أبناء القبائل العدو الإنجليزى برئاسة القائد اسناو، ومن ثم هزموهم في مطروح على ظهر الخيول العربية، وهم يحملون السلاح.



وتضمن متحف التراث أيضا أدوات طحن الحبوب "الطحين" والتي كان يتم استخدامها في صناعة الخبز والمأكولات الشعبية في مطروح، بالإضافة إلى مجسم يظهر لنا كيف يتم شوى الذبائح على الحطب، كإحدى الأكلات البدوية الشهيرة.


زي العروس
زي العروس

متحف للحيوانات المحنطة

ولم تحتوي القرية البدوية فقط على كهف الملح ومتحف التراث البدوي فقط، ولكن أشار "حسن العربي" مدير القرية البدوية إلى أن هذا المتحف يحتتوي على بعض الحيوانات المحنطة والتي تم الاحتفاظ بها.


وأشار "العربي" في تصريحاته لـ"الفجر" إلى أن هذا المتحف احتوى على أجسام لحيوانات مثل الأسد وكذلك النعامة وبعض الحيوانات الصحراوية والتي يأتي الزوار من أجل التقاط الصور معها.

متحف الحيوانات المحنطة
متحف الحيوانات المحنطة

حديقة حيوانات صغيرة وملاهي للأطفال

وكان أهم ما يميز القرية البدوية عن أي مكان آخر فقد حرص عطية شتا وهو المالك للقرية على وجود بعض الحيوانات الحية داخل القرية، وذلك من أجل جذب الأطفال إلى جانب ذويهم إلى القرية.


فرصدت عدسة "الفجر" وجود عائلة من القرود والتي تلاعبها الزوار داخل القرية وكذلك وجود بيت للغزالة والطاووس وتم إنشاء أيضا "غيية" حمام.
ملاهي للأطفال
ملاهي للأطفال

ويوجد داخل القرية أيضا بعض الوسائل الترفيهية ومن بينها ملاهي صغيرة للأطفال والتي تحتوي على عدد صغير من الألعاب ومن بينها الأرجوحة والنطيطة.


وهناك إمكانية لركوب الخيل والجمال داخل أرجاء القرية، حيث قال حسن بشير الطفل ذو 11 عام في تصريحات لـ "الفجر" أن أغلب من يأتون للقرية يرغبون في ركوب الخيل والجمال.


وعند سؤال "بشير" عن الفترة التي يعمل بها داخل القرية فأجاب أنه يعمل بهذا منذ نعومة أظافره وأن هناك سياح صينيين على وجه الخصوص يرتادون على القرية.

حسن بشير والحصان
حسن بشير والحصان
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح
حلقة 2| متحف للتراث وملاهي أطفال.. القرية البدوية أيقونة حافظت على التراث في مطروح

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