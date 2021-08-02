رونالدو مازال يريد الرحيل عن يوفنتوس

يبدو أن باب رحيل رونالدو عن يوفنتوس لم يغلق بعد، رغم ذهاب النجم البرتغالي للتدربيات الجماعية الأسبوع الماضي، وتأكيد إدارة الفريق الإيطالي عن استمرار اللاعب، انباء رحيله مازالت تطرق الباب.









ونشرت صحيفة ‪“‬آس ‪“‬ الإسبانية أن رونالد لم يغير رأيه بشأن الرحيل عن السيدة العجوز، ويريد نادٍ يحقق فيه إنجازات جديدة، ويري اللاعب أن هذا لن يتحقق في النادي الإيطالي، خصوصاً بعد خسارة لقب الدوري، والفشل في الحصول على دوري ابطال اوروبا.









كما أشارت الصحيفة الإسبانية إن كريستيانو يتمني أن يوقع ريال مدريد مع المهاجم الأسباني الشاب كيليان مبابي، حتي يتيح له مكان في صفوف فريق باريس سان جيرمان، ويكون بجوار زملائه السابقين راموس و فاران.









وأوضحت "آس"، إذا فشل ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، سوف يكون خيار الدون هو الأمثل لهم، وبالتالي يكون النادي الميرنيجي هو الوجهة البديلة لنادي العاصمة.









يذكر إن رونالدو ظهر مع اليوفنتوس الموسم الماضي، في 44 مباراة نجح في تسجيل 36 هدف وصنع 4 آخرين، كما أنهي الموسم و هو هداف الدوري الإيطالي.



