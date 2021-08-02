Advertisements

البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات وستاندرد آند بورز يقترب من مستوى قياسي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
 اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي من تسجيل مستوى قياسي، اليوم الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة يما يعادل 0.09% إلى 34968.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.6 نقطة أو 0.26% إلى 4406.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.9 نقطة أو 0.59% إلى 14758.604 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو مازال يريد الرحيل عن يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان