البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات وستاندرد آند بورز يقترب من مستوى قياسي

اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي من تسجيل مستوى قياسي، اليوم الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.



