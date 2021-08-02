Advertisements

الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:34 م
كلية الآداب بجامعة عين شمس
كلية الآداب بجامعة عين شمس
آية حمروشي
Advertisements
ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس، محاضرة تعريفية، بعد غدً، الأربعاء، في الثانية عشر ظهرا، بقاعة 120 بكلية الآداب، تمهيدا لتقديم ورشتي عمل في مهارات التوظيف والإرشاد المهني للطلبة والخريجين.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وبالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قسم علم النفس بها.

وتشمل ورش العمل برنامج مهارات التوظيف، لمساعدة الطلاب على تنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل. ويساعد البرنامج في تعريف الطلاب بالمهارات الأساسية للقبول في الوظائف، من خلال اكتشاف القيم الشخصية التي تؤثر على سلوكيات الشخص، وكيفية التواصل الفعال في مكان العمل، وتقديم النفس والأفكار بشكل محترف، وكتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات والبحث عن وظائف، وأخيرا العمل الجماعي. 
وتبلغ مدة البرنامج 5 أيام من الأحد إلى الخميس 8 – 12 أغسطس، من الساعة 10 صباحا – 4 مساءً.

أما البرنامج الثاني فهو في الإرشاد المهني، وذكر بيان الجامعة أـنه في الوقت الحاضر نعيش في حياة مليئة بالتحديات حيث أصبح اختيار المهنة المناسبة صراعًا، محيرًا بين الرضا والنجاح، وعدم معرفة من أين نبدأ.
وسيساعد البرنامج الطلاب على معرفة الخطوات الأساسية لكيفية بدء عملية اتخاذ القرار الوظيفي بالكامل، مع اكتساب الأفكار والوعي بالعوامل التي تؤثر على هذا القرار.

وتبلغ مدة البرنامج 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء 8 – 10 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً.

ويمكن للمتقدم التسجيل في واحد فقط من البرنامجين، وتُقدم جميع المحاضرات والورش من مركز التوظيف مجانية لطلبة وخريجي الجامعة بشرط الالتزام بالحضور، وسيستلم المشاركون شهادات حضور رقمية بعد إتمامهم البرنامج.
الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني
الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني
الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني
الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني
الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني
الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ورش عمل عين شمس الفجر التوظيف اداب عين شمس

أخبار تهمك

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

رونالدو مازال يريد الرحيل عن يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ ساعة و نصف

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ أقل من ساعتين

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"حكاية نصر".. جدارية بجامعة عين شمس

"تأهيل مقدمي خدمات التوجيه والإرشاد المهني" ورشة عمل بجامعة حلوان

"الفجر" ترصد أحداث جامعة عين شمس في أسبوع

طلاب المدارس في زيارة لـ"صيدلة عين شمس"

26 أكتوبر.. افتتاح ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

غدا.. ورشة عمل بآداب عين شمس عن أساليب مواجهة ضغوط الحياة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان