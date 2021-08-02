الأربعاء.. ورش عمل بـ "آداب عين شمس" في مهارات التوظيف والإرشاد المهني

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس، محاضرة تعريفية، بعد غدً، الأربعاء، في الثانية عشر ظهرا، بقاعة 120 بكلية الآداب، تمهيدا لتقديم ورشتي عمل في مهارات التوظيف والإرشاد المهني للطلبة والخريجين.





يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وبالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قسم علم النفس بها.



وتشمل ورش العمل برنامج مهارات التوظيف، لم ساعدة الطلاب على تنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل. ويساعد البرنامج في تعريف الطلاب بالمهارات الأساسية للقبول في الوظائف، من خلال اكتشاف القيم الشخصية التي تؤثر على سلوكيات الشخص، و كيفية التواصل الفعال في مكان العمل، و تقديم النفس والأفكار بشكل محترف، و كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات والبحث عن وظائف، وأخيرا العمل الجماعي.

وتبلغ مدة البرنامج 5 أيام من الأحد إلى الخميس 8 – 12 أغسطس، من الساعة 10 صباحا – 4 مساءً.





أما البرنامج الثاني فهو في الإرشاد المهني، وذكر بيان الجامعة أـنه في الوقت الحاضر نعيش في حياة مليئة بالتحديات حيث أصبح اختيار المهنة المناسبة صراعًا، محيرًا بين الرضا والنجاح، وعدم معرفة من أين نبدأ.

وسيساعد البرنامج الطلاب على معرفة الخطوات الأساسية لكيفية بدء عملية اتخاذ القرار الوظيفي بالكامل، مع اكتساب الأفكار والوعي بالعوامل التي تؤثر على هذا القرار.





وتبلغ مدة البرنامج 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء 8 – 10 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً.



