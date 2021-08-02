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التموين: 2 مليون جنيه عقوبة الأوكازيون الوهمي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الإثنين، تقرير يرصد انطلاق فعاليات الأوكازيون الصيفي ونسبة إقبال المواطنين.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك لجان تفتيشية مستمرة على المحلات المشاركة في الأوكازيون للتأكد من تطبيق التخفيضات المعلنة.

وأكد أنه لن يستطع أي محل التلاعب بأسعار المنتجات، أو تطبيق اوكازيون وهمي، حيث أن المخالف سيوقع عليه غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وسيتم مصادرة بضاعته، معلقا: "مفيش تاجر او تاجر هيتلاعب في غرامة قيمتها 2مليون جنيه".

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