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بطاقة 20 ألف طن سنويا.. "أبو عوف" يفتتح مصنعا جديدا لإنتاج البن

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
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افتتحت شركة أي. يو. إف مصر، العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، أحدث مصانعها لإنتاج القهوة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز صناعة القهوة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح مجالات لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية. 

ومن جانبه أوضح محمد عوف، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "أي. يو. اف مصر"، أن المصنع الجديد يُعد أحد أكبر مصانع القهوة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 8 آلاف متر، لتصنيع القهوة بمختلف النكهات.

وتابع: "تم تزويد المصنع بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات التصنيع في هذا المجال، بالإضافة لمنظومة إلكترونية متكاملة تطبق أعلى معايير رقابة الجودة والسلامة الغذائية على كافة مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار وفرز حبوب البن عالية الجودة مرورا بعمليات التحميص والطحن وانتهاء بالتعليب والتغليف حتى تصل إلى المستهلك".

وأوضح عوف، أن المصنع الجديد كان على رأس أهداف الشركة وخططها التوسعية، لزيادة حصتها من سوق القهوة المحلي، ويأتي ضمن أهدافنا التصديرية وفتح اسواقا جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، مؤكدا أن الشركة ركزت جهودها خلال العامين الماضيين على تطوير صناعة القهوة في مصر من خلال طرح أصناف جديدة ذات نكهات مختلفة.

ولفت، إلى أنه يسعى إلى أن يخرج بأفضل صورة ممكنة، تليق بالمنتج المصري سواء فى السوق المحلية والأسواق الخارجية، خاصةً وأن الشركة نجحت في تصدير منتجاتها لعدد كبير من الدول الأوروبية مثل إنجلترا وبلجيكا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي السعودية، والكويت والإمارات فضلا عن ليبيا وفلسطين، وهو إنجاز كبير نفخر به لأنه في النهاية يحسب للصناعة المصرية.

وأكد عوف، أن المنافسة في سوق صناعة البن سواء في مصر أو في الأسواق الخارجية وتحديدًا في دول الخليج تتميز بالقوة نظرًا للعشق الكبير من المستهلكين لمنتج القهوة لذلك نحرص على تقديم منتجاتنا بأفضل جودة ممكنة. 

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